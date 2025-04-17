AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve AK Parti İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu başkanlığındaki heyet, Ankara’da çeşitli bakanlık ve kurumlara ziyaretlerde bulunarak Sinop’un yatırım gündemini masaya yatırdı.

Heyet, gün boyunca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde Sinop’un mevcut yatırımlarının hızlandırılması, altyapı, konut, eğitim ve afet yönetimi gibi alanlardaki ihtiyaçların karşılanması ve yeni projelere destek sağlanması konuları ele alındı.

Milletvekili Dr. Nazım Maviş yaptığı açıklamada, "Sinop’un kalkınması için gereken tüm adımları takip ediyoruz. İlimizin ihtiyaçlarını, projelerini ve beklentilerini bizzat ilgili bakan ve kurum başkanlarına sunduk. Sağlanan desteklerle birlikte Sinop’ta büyük bir değişim ve dönüşümün temelini atıyoruz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu ise "Bu ziyaretler sadece bugünü değil, önümüzdeki on yılı planlamak adına da kritik adımlardı. Sinop’un geleceğini inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlere İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, Sinop Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Hakkı Çakan, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salim Akbaş ve Boyabat TSO Başkanı Abdullah Genç de katıldı.