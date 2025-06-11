Sinop’ta düzenlenen operasyonda 15 gram metamfetamin ve 50 sentetik ecza hap ele geçirildi, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Boyabat ilçesinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 15 gram metamfetamin ve 50 sentetik ecza hap ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.