Sinop’un Türkeli ilçesinde bulunan Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde(İHL) ders sırasında yaşanan olay, öğrencilerin doğaya olan duyarlılığını gözler önüne serdi. Sınıf penceresine gelen ve ayağının iple bağlı olduğu fark edilen bir güvercin, öğretmen ve öğrencilerin dikkatli yaklaşımıyla yakalanarak ipten kurtarıldı.

Okul idaresi ve öğrencilerin iş birliğiyle kısa sürede yakalanan güvercinin ayağındaki ip dikkatlice kesildi. Yapılan incelemede herhangi bir yara veya sağlık sorunu olmadığı tespit edilen güvercin, doğal yaşam alanına geri salındı.

Öğrencilerin sergilediği bu duyarlılık, hem öğretmenleri hem de çevredeki vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Okul yönetimi, doğaya ve canlılara saygılı bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekerken, bu davranışın diğer öğrencilere de örnek olmasını temenni etti.

Doğaya karşı gösterdikleri bu hassasiyetle örnek bir tutum sergileyen Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, küçük bir canlının yaşamına dokunarak büyük bir farkındalık oluşturmuş oldular.