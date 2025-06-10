Sinop’ta kovanlarından çıkan bal arıları kent merkezindeki bir ağaca oğul verdi.

Olay, Barış Manço Parkı’nda meydana geldi. Kovanından ayrılan bir grup bal arısı, parkta bulunan ağaca oğul vererek toplandı. Durumu fark eden bir vatandaş, arıcılıkla ilgilenen arkadaşını arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen arıcı Ali Şahin, özel arıcı kıyafetlerini giyerek yanında getirdiği boş kovanla müdahalede bulundu. Kraliçe arının güvenli bir şekilde kovana alınmasının ardından, diğer arılar da kovana yöneldi.

Vatandaşların ilgiyle izlediği arı toplama anları cep telefonlarıyla kaydedildi. Arılar, kontrollü şekilde kovana alındıktan sonra bölgeden uzaklaştırıldı.