Sinop’ta Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi kapsamında yıl sonu etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar, geleneksel oyunlar eşliğinde değerler eğitimiyle buluştu.

Sinop İl Müftülüğü koordinesinde Alaaddin Camisi’nde gerçekleşen etkinliğe gönüllü gençler, öğretmenler, din görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlikte çocuklarla bir araya gelen gönüllüler; kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra geçmişte çocukların sıkça oynadığı geleneksel oyunları da yaşattı.

Saklambaç, bezirganbaşı, istop, yakar top, çuval yarışı, ip atlama ve körebe gibi oyunlarla eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, caminin manevi atmosferinde hem öğrendi hem de eğlendi. Etkinliğin ardından çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Etkinlik hakkında açıklama yapan ÇEDES Projesi kulüp öğretmeni Mustafa Çilesiz, "ÇEDES Projesi ile çocuklarımızın hem çevresine hem de toplumun temel değerlerine duyarlı bireyler olarak yetişmesini amaçlıyoruz. Bugün burada gördüğümüz tablo, çocuklarımızın eğlenerek öğrenmelerinin en güzel örneklerinden biri. Oyunlar sayesinde kardeşlik, yardımlaşma ve dürüstlük gibi değerleri deneyimlediler" ifadelerini kullandı.