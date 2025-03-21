21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında, Sındırgı’da bin 250 fidan dağıtıldı

Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde fidan dağıtım töreni gerçekleştirildi. Sındırgı Orman İşletme Şefliği tarafından Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen fidan dağıtım töreninde vatandaşlara ağaç dikmenin önemi hakkında bilgiler de verildi. Dünya Ormancılık haftası nedeniyle vatandaşlara bin iki 250 adet çam fıstığı dağıtıldı. Okullarda ve çeşitli alanlarda da fidan dikme etkinliklerin devam edeceği açıklandı.