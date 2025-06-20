Sındırgı ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte karne heyecanı yaşandı. Sındırgı Kaymakamı Didem Dinç Özay ve Belediye Başkanı Serkan Sak, Yağcıbedir ve Cumhuriyet Ortaokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.

Törenlerde öğrencilere karneleri verilirken, veliler de bu özel anı okul bahçelerinde takip etti.

Görev süresi sona eren ve Sındırgı’daki son resmi programına katılan Kaymakam Didem Dinç Özay ise öğrencilerin sevgi gösterileri ve alkışlarıyla uğurlandı. Özay yaptığı veda konuşmasında, "Bugün burada siz değerli öğrencilerimizle birlikte olmak benim için çok anlamlı. Hepinize güzel bir tatil diliyorum. Sındırgı’da görev yapmak benim için bir onurdu, sizleri çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Tören sonunda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Kaymakam Özay’a çiçek takdim edilirken, duygusal anlar yaşandı.