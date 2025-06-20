Çok uzun yıllardır beklenen Yenişehir Yaş Sebze Hali’nde son aşamaya gelindi. Yenişehir Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğinde ilçeye kazandırılacak bu önemli proje için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’na protokol yapma yetkisi Büyükşehir Meclisi’nde oy birliği ile verildi.

Yenişehir çiftçisinin ürettiği ürünlere değer katması, ilçeyi ekonomik yönden kalkındırması, yeni istihdam imkanları sağlaması planlanan Yenişehir Yaş Sebze Meyve Hali’nin ilçeye kazandırılması için gereken tüm prosedürler tamamlandı. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’in, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’ne verdiği önerge doğrultusunda 2025 Stratejik Planına dahil edilen Yenişehir Yaş Sebze Meyve Hali’nin yapılması için gerekli olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e yetki verilmesi konusu, Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısında oy birliği ile onaylandı.

Konu hakkında açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Her geçen gün Yenişehir’de güzel şeyler oluyor. Son aylarda ilçemizin gelişimine yönelik önemli adımlar atılıyor. Yıllardır beklediğimiz bir projenin bugün son adımını da tamamladık ve Büyükşehir Belediye Başkanı’na protokol yapma yetkisini verdik. Yenişehir’in menfaatleri için her kurum, kuruluş ve kişiyle iş birliği yapmaya devam edeceğiz. İlçemize katkı sağlayacak projelerin tek tek hayata geçirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Birlik olunduğunda Yenişehir’in çiftçisi de, esnafı da halkı da kazanıyor. Bugün, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde buna bir kez daha tanık olduk" dedi.

Yenişehir’in menfaati uğruna her türlü hizmetin önünü açmaya devam edeceklerine dikkat çeken Başkan Ercan Özel, "Geçen yıl Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’yla görüştüğümüzde Yenişehir’e Yaş Sebze Meyve Hali’nin yapılmasının ne kadar elzem olduğunu belirtmiştik. Yenişehir Belediyesi uhdesinde bulunan 41 dönümlük araziyi de bu önemli proje için Büyükşehir Belediyesi’ne Yaş Sebze Meyve Hali Yapılması için tahsisini sağlayacağız. Şimdi, en kısa sürede temel atılmasını ve bir an önce bitirilmesini bekliyoruz. Şehrimize, halkımıza ve özellikle çiftçilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.