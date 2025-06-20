Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin hijyen ve kalite standartlarına uygun işletmelere verdiği prestijli "Örnek İşyeri Belgesi"nin 24’üncü sahibi The Mantl oldu.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, ilçede hizmet veren işletmeler arasında kalite, hijyen ve müşteri memnuniyeti gibi kriterleri en üst düzeyde karşılayan kuruluşlara “Örnek İşyeri Belgesi” vermeyi sürdürüyor.

Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından yürütülen kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, Ahmet Yesevi Mahallesi’nde hizmet veren The Mantl isimli işletme, “Örnek İşyeri Belgesi” almaya layık görülen yirmi dördüncü kuruluş oldu.

İşletmeyi ziyaret eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, işletme sahibi Serdar Demir’e “Örnek İşyeri Belgesi”ni verdi. Başkan Şadi Özdemir’e ziyaretinde, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin ve Emre Karagöz de eşlik etti.

İşyerinde incelemelerde bulunan ve çalışanlarla sohbet eden Başkan Şadi Özdemir, işletme sahibi Serdar Demir’i başarılarından dolayı tebrik ederek, Nilüfer’de standartları yüksek işletmelerin çoğalmasının kendilerini memnun ettiğini ifade etti.

İşletme sahibi Serdar Demir ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, kendilerini “Örnek İşyeri Belgesi”ne layık gören Nilüfer Belediyesi’ne ve Başkan Şadi Özdemir'e teşekkür etti.