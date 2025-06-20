Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Tirilye Mahallesi’nde sahil bandında yer alan 4 işletmenin yıkımına başlandı.

Yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren kafeler, alınan yıkım kararının ardından güvenlik önlemleri eşliğinde boşaltılarak yıkıldı.

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen yıkımda, zabıta ve jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Daha önce yıkıma karşı basın açıklamaları yapan ve yetkililerle görüşmeler gerçekleştiren işletme sahipleri, karara rağmen yıkımı engelleyemedi. Yıkım sırasında işletme sahiplerinin duygusal anlar yaşadığı görüldü. Kararın uygulamaya alınmasıyla birlikte sahil bandındaki dört yapı tamamen kaldırılacak.