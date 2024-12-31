Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Sincik Öğretmenevi’nde düzenlenen toplantıya Kaymakam Yunus Emre Bozkurtoğlu ve ilçe kurum amirleri katıldı. Toplantıda, kurumların 2024 yılı genel değerlendirmeleri ve 2025 yılı faaliyet programları ele alındı. Ayrıca vatandaşlara daha etkin ve kaliteli hizmet sunulabilmesi için alınması gereken tedbirler, kurumların ihtiyaçları ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı gibi konular görüşüldü.

Kurumlar arası iş birliğinin artırılmasının önemine de vurgu yapıldı.