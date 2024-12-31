Türkiye’de sezaryen oranlarının azaltılması ve normal doğumun teşvik edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Tuzla Devlet Hastanesi’nde de anne adaylarına normal doğumun avantajları anlatılarak doğuma hazırlık süreçleri profesyonel bir şekilde destekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sezaryen oranının yüzde 10-15 düzeylerinde olmasını ‘kabul edilebilir’ bulurken Türkiye’de sezaryen oranlarının yüksekliği dikkat çekiyor. Bu artışın önüne geçilmesi amacıyla birçok çalışma yapılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Normal Doğum Eylem Planı’ ile tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarının azaltılması ve anne ile bebek sağlığı açısından etkileri bilimsel olarak kanıtlanmış normal doğumun özendirilmesi hedefleniyor.

“Cerrahi müdahale gerektirmediği için enfeksiyon riski düşer”

Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Tuzla Devlet Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Rukiye Açış Bayraktar, normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından birçok fayda sağladığını belirterek, “Normal doğum, cerrahi müdahale gerektirmediği için enfeksiyon riski düşer, anesteziye ihtiyaç olmaz ve hastanede kalış süresi kısalır. Doğum sonrası anne ve bebek arasındaki ten tene temas daha hızlı ve güçlü bir şekilde sağlanır. Ayrıca, bebek doğum kanalından geçerken bağışıklık sistemi güçlenir ve akciğerlerdeki sıvılar daha kolay atılır. Doğum süreci normal olan gebelerimiz normal günlük aktivitelerine daha hızlı döner, bebeğinin ve kendi bakımını daha kolay bir şekilde yapar” dedi.

“Acil sezaryana karar verdiğimiz durumlar da olabilir”

Uzman Dr. Bayraktar, “Her şey yolunda gittiği zaman yani doğum kanalında rahimin açılması, bebeğin ilerlemesi gibi bu süreçler normal ilerlediği zaman herhangi bir müdahale yapmıyoruz. Ama bazen annenin ağrılarında yetersizlik olması durumunda suni sancı veya su kesesinin açılması şeklinde yöntemlerle destekleyebiliriz. Acil sezaryana karar verdiğimiz süreçler de olabilir. Doğum sancılarına maruz kaldığında bebek kalp atımındaki bozulmalardan dolayı karar veriyoruz. Anne ile ilgili bazen müdahale gerektiren durumlar olabilir. Acil sezaryan endikasyonlarımızdan biri de bebeğin eşinin erken ayrılması ya da kordonun sarkması gibi durumlarda da acil sezaryan bir doğum yöntemi olarak tercih edilir” ifadelerini kullandı.

“Nefes egzersizleri ve birtakım tekniklerle onları doğuma hazırlıyoruz”

Gebe Okulu Ebesi Nuran Temiz ise, “Anne adaylarımız, Gebe İzlem Polikliniği aracılığıyla bize ulaşıyor. Bireysel danışmanlık verdiğimiz gibi, 20 hafta sonrası gebelerimizi kapalı grup eğitimi dediğimiz eğitimlere alıyoruz. Bu yüz yüze olduğu gibi aynı zamanda online üzerinden de yapılmaktadır. Eğitimlerde öncelikle nefes egzersizleri, doğuma hazırlık egzersizleri, meditasyonlar, aromaterapi, bir takım masajlar ve tekniklerle onları doğuma hazırlıyoruz” dedi.

“Eğitim alan gebelerimizin doğumu daha kolay oluyor”

Gebelerden olumlu dönüşler aldıklarını belirten Temiz, “Eğitim alan gebelerimiz doğumu daha kolaylıkla yapıyor ve sonrasında da çabuk adapte oluyorlar. Emzirme çalışmalı hizmetlerimiz de var. Gebelerimize doğum sonrasında da destek olmaya devam ediyoruz. Gebe okullarının özellikle normal doğumda gebelerimize çok avantajları var. Gebe okulu ile beraber doğum korkusunu yenen gebelerimiz kendileri ve çevresini de etkileyerek normal doğumun artışına ciddi anlamda katkı sağlamaktır” şeklinde konuştu.