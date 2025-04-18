Sincan Belediyesi ilçenin dört bir köşesini dip köşe temizliyor. Günlük rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra Ulubatlı Hasan, Çimşit ve Saraycık Mahallelerinde ihtiyaç malzemesi atıkların depolandığı alanlarda temizlik çalışması yapıldı.

Sincan Belediyesi ekipleri vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek harekete geçti. Zabıta, Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlükleri iş birliğiyle Ulubatlı Hasan, Çimşit ve Saraycık Mahallelerinde temizlik çalışmaları yürütüldü, çöp yığınları iş makineleri aracılığıyla temizlendi.

Çevre kirliliği oluşturan, sağlık açısından riskli olan atık malzemelerin depolandığı alanlar ekiplerin detaylı çalışması sonucu temizlendi, hijyenik hale getirildi. Ayrıca, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek ve haşerelerle mücadele etmek amacıyla temizlenen bölgeler ilaçlandı.

Zabıta ekipleri yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Saraycık, Ulubatlı Hasan ve Çimşit Mahallelerinde detaylı bir temizlik çalışması yürütülmüştür. Söz konusu mahallelerdeki atık ve çöpler iş makineleri yardımıyla taşınarak bölge temizlenmiştir. Vatandaşlarımızın benzer durumlarla karşılaşmaları halinde belediyemize bildirmesi önemle rica olunur" denildi. Ekipler çevre temizliği konusunda herkesi duyarlı olmaya çağırdı.