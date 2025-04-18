Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bulunan eski Vezirköprü Devlet Hastanesi binasında yıkım çalışmaları başladı. Yıkım sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından aynı alana "Sağlık Yaşam Merkezi Kompleksi" inşa edilecek.

Taşkale Mahallesi Köprülüler Caddesi üzerinde bulunan ve 30 Temmuz 1984 tarihinde 100 yatak kapasiteli olarak hizmete giren Vezirköprü Devlet Hastanesi, 2000’li yıllarda yapılan eklemeyle 200 yataklı hale getirilmişti. Yeni hastane binasının tamamlanmasının ardından 23 Kasım 2020 tarihinde sağlık hizmetleri yeni binaya taşınmış, eski bina ise boş kalmıştı. Uzun süredir atıl durumda olan eski hastanenin ne olacağı merak edilirken, 11 Mart 2025 tarihinde 797 bin 589 TL muhammen bedelle yıkım ihalesine çıkıldı. İhalenin sonuçlanmasının ardından başlatılan yıkım çalışmalarının yaklaşık bir ay süreceği bildirildi.

Yerine sağlık kompleksi

Yıkımın ardından aynı arsaya yapılacak "Sağlık Yaşam Merkezi Kompleksi"nde, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Hekimliği ve 112 Acil Çağrı Merkezi gibi birimler yer alacak. Sağlık Bakanlığı tarafından projelendirilen merkezde ayrıca şu hizmet birimleri bulunacak:

İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Hekimliği ve 112 Acil Çağrı Merkezi gibi birimler yer alacak. Sağlık Bakanlığı tarafından projelendirilen merkezde ayrıca şu hizmet birimleri bulunacak: İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Hekimliği ve 112 Acil Çağrı Merkezi birimleri yer alacak. Projelendirilecek Sağlık Yaşam Merkezinde; Beslenme Danışmalığı, Fiziksel Aktivite Kronik Hastalıklar Yönetimi , Sağlıklı Yaşlanma Danışmanlığı, Kadın ve Üreme sağlık lı Gebelik, Evlilik Öncesi Danışmalık, Aile Danışmalığı, Sosyal Çalışmalar ve Toplumsal Destek, Sigara Bırakma Polikliniği, Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmalığı, Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri, Sağlık Okur Yazarlığı Okulu , Okul Sağlığı Hizmetleri, Görüntüleme Hizmetleri, Tıbbi Laboratuvar Ünitesi Enjeksiyon Kontrol Hizmetleri, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM).