Bursaspor’un sezon başında Iğdır Futbol Kulübü’nden kadrosuna kattığı Mustafa Tahir Babaoğlu, üst üste 5. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bursaspor’da yaşadığı sakatlıklar yüzünden istediği süreyi bulamayan 32 yaşındaki tecrübeli golcü Tahir Babaoğlu, yeşil-beyazlı ekibin ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantilemesinin ardından üst üste 5. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. 2020-21 sezonunda Kocaelispor’da 2. Lig play-off Şampiyonluğu yaşayan Mustafa Tahir Babaoğlu, 2021-22 sezonunda da Sakaryaspor’un 2. Lig şampiyonluğu kadrosunda yer aldı. 1 Temmuz 2022 yılında Iğdır Futbol Kulübü’ne transfer olan Babaoğlu, 2022-23 sezonunda 3. Lig ve 2023-24 sezonunda da Iğdır FK formasıyla 2. kez şampiyonluk yaşadı. Sezon başında yeşil-beyazlı ekibe transfer olan tecrübeli santrafor Mustafa Tahir Babaoğlu, Bursaspor’da da şampiyonluk sevinci yaşarken üst üste 5. kez şampiyonluk kadrosunda yer aldı.