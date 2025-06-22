Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci ve ikinci oturumunda yaşanan koşuşturma anları, böyle kameralara yansıdı. Sınava saniyeler kala yetişen gençlerin şansı yanındaydı. Kimi polis ekipleri eşliğinde sınava giderken kimi ise düşürdüğü kimliğini çevredekilerin yardımıyla buldu.

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde de YKS heyecanı yaşadı. Kimi zamanından önce gelip okul önünde kapıların açılmasını beklerken kimi ise son saniyede kapılar kapanırken sınava girdi. Yaşanan bu koşuşturma anları ise saniye saniye vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sınava giden öğrencileri görüntüleyen vatandaş, öğrencilere moral vermek amacıyla motive edici ifadeler kullanırken, bir öğrenci, kimliğini kaybettiğini belirtti. Vatandaş ve çevredekilerin yardımıyla yapılan kısa süreli arama sonucunda öğrenciye ait kimlik bulunarak teslim edildi.

Öte yandan, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri de sınava geç kalmak üzere olan öğrencilere destek oldu. Bir öğrenci, görevli trafik polisi tarafından motosikletle sınav merkezine ulaştırıldı.

Yaşanan olaylar sınav öncesinde Bandırma’da öğrencilere verilen desteği gözler önüne serdi.