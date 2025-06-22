Kilis’te AYT sınavına geç kalma riski yaşayan öğrenciler, polis motorlarıyla sınav merkezlerine yetiştirildi.

Kilis’te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu, sabah saatlerinde gerçekleştirilen Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumuyla devam etti.

Sınav merkezlerine geç kalma riski taşıyan bazı öğrencilerin imdadına ise polis ekipleri yetişti. Kilis’te sınav saatine dakikalar kala yetişmeye çalışan öğrenciler, polis motorlarıyla sınav merkezlerine taşındı. Trafikte zamanla yarışan ekipler, öğrencilerin sınava son saniyelerde de olsa yetişmesini sağladı.