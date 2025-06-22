Trabzon’da YKS sınavının birinci ve ikinci oturumu için sınav saatine yetişmekte zorlanan bazı öğrenciler, polis ekiplerinin müdahalesiyle sınava girecekleri okullara zamanında ulaştırıldı. Sınav saatinden kısa bir süre önce trafik kazasına karışan bir öğrencinin polis ekipleri tarafından sınava yetiştirilme anları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Trabzon’da da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) tamamlandı. Her iki oturumda 40 bin 864 öğrenci sınav heyecanı yaşarken, yaşanan bazı talihsizlik nedeniyle bazı öğrenciler sınav giriş merkezlerine geç kaldı. Bu kapsamda Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sınava geç kalan bazı öğrencileri, sınav merkezlerine ulaştırıldı. Öğrenciler, desteklerinden dolayı polislere teşekkür etti.

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Kavşağı’nda sınava yetişmeye çalışan bir aile trafik kazasına karıştı. Maddi hasarlı meydana gelen trafik kazasında sınav merkezine girişine kısa bir süre kalan öğrenci polis ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede ulaştırıldı. O anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.