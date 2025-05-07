Eskişehir’de işlettiği fırında simit ustası olarak çalışan ve dışarıda 15 liraya satılan simidi dükkanında 10 liraya satan Bekir Adıktı, gösterilen ilgi ve talepten oldukça mutlu olduğunu belirterek, "Vatandaşa ucuz simit yedirmek benim görevim" dedi.

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği kararı ile özellikle sabah öğünlerinin vazgeçilmez lezzeti olan 100 gramlık simit 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren tanesi 15 liraya satılmaya başlanmıştı. Ramazan ayının başından beri simidi 10 liradan satmaya başlayarak başlattığı kampanyası halen sürdüğünü belirten Bekir Adıktı, müşterilerden gelen talebin de çok yoğun olduğunu dile getirdi. Dışarıya göre uygun fiyata satılan simidin özellikle emekliler ve öğrenciler tarafından sıklıkla tercih edildiğini aktaran Adıktı, 42 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü anlattı. Herkesin kendisini ’Kayserili Bekir’ olarak tanıdığını ifade eden simit ustası, "Vatandaşa ucuz simit yedirmek benim görevim. Fırıncılar da, simitçiler de gelen zammı hiç acımadan vatandaşa yansıtıyor, mağdur olan yine halkımız oluyor. Biz simidimizin fiyatını 10 lira yaptığımızdan beri talepler inanılmaz çoğaldı. İnsanlar çok uzak mahallelerden buraya uygun fiyata simit almak için geliyor, 10-20 tane alıp buzluğuna atanlar oluyor. Buradaki simidin gramajı da dışarıdakilerle birebir aynı; zaten daha az gramajda satmamız kesinlikle yasak. Hem bizim için hem de Eskişehirliler için güzel bir uygulama başlatmış olduk. İnsanlar simidin 10 lira olduğunu görünce şaşırıyor, bize teşekkür ediyor. Diğer simitçi ve fırıncı arkadaşlara da tavsiye ediyorum, onlar da bunu yapsın. Bize düşen halkın ucuz simit yemesini sağlamak" ifadelerine yer verdi.