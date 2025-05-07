Çorum Belediyesi, baharın müjdecisi Hıdırellez nedeniyle şehrin farklı noktalarında vatandaşa hedik ikram etti.

Çorum Belediyesi, Hıdırellez kutlamalarında unutulmaya yüz tutan hedik geleneğini bu yıl da yaşattı. Hıdırellez kutlamaları çerçevesinde şehrin farklı bölgelerinde vatandaşlara hedik ikram edildi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Saat Kulesi çevresinde gerçekleştirilen hedik dağıtımına katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, birlik, beraberlik ve kardeşliğin sürmesi dileğiyle bu yıl da Hıdırellez gününde 5 farklı noktada vatandaşlara hedik dağıttıklarını söyledi. Başkan Aşgın, "Hıdırellez’in geleneksel yemeklerinden birisi de hediktir. Biz de baharın bereketli olması adına hedik geleneğini yaşatıyoruz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Hıdırellez gününü tebrik ediyorum" dedi.