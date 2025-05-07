Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 1. Turu’nda yarın evinde Vanspor’la karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta normalde sezonu 64 puanla 4. sırada tamamlayan Menemen FK, Play-Off 1. Tur mücadelesinde yarın iç sahada ligi 5. sırada noktalayan Vanspor’la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Konya bölgesi hakemlerinden Raşit Yorgancılar yönetecek. Tek maç usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan taraf bir üst tura yükselecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan forvet oyuncusu Hakkı Türker karşılaşmada forma giyemeyecek.

Normal sezonda üstünlük kurulamadı

Menemen FK ile Vanspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki normal sezonda birbirine üstünlük kurmayı başaramadı. İzmir’de oynanan müsabaka 1-1’lik beraberlikle sonuçlanırken deplasmandaki karşılaşma ise 2-2 sonuçlandı. Böylece iki takım birbirine diş geçirmeyi başaramadı. Sarı-lacivertliler, Play-Off maçında rakibine üstünlük kurup, 1. Lig hedefine emin adımlarla yürümek istiyor.

Turu geçecek takım 68 Aksarayspor - Karacabey Belediyespor maçının galibiyle eşleyecek.