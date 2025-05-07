Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Işıklar Mahallesi’nde, savaş zamanında düşmanı korkutmak amacıyla başlatılan ve zamanla geleneksel bir oyuna dönüşen ’deve oyunu’, Hıdırellez etkinliklerinde yeniden sahne aldı. Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan bu eşsiz gösteri, izleyenlere hem tarih hem de kültür dolu bir akşam yaşattı.

Deve kılığına giren köylüler, geçmişte düşmanı şaşırtmak ve yıldırmak amacıyla uygulanan bu geleneği, bu kez barış içinde bir şovla canlandırdı. Gösteri, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Hıdırellez etkinlikleri, imece usulüyle yapılan gözleme ikramıyla başladı. İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, Belediye Başkanı Serkan Sak ve eşi Gonca Sak da ocağın başına geçerek vatandaşlara gözleme pişirdi, geleneksel kutlamaya katkı sağladı.

Kule oyunları, mendil kapmaca, çuval yarışı ve halat çekme gibi oyunlarla gün boyunca şenlik havası devam etti. Ancak etkinliğin asıl yıldızı, geçmişin izlerini taşıyan deve oyunu oldu. Köy halkı, bu geleneği yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya kararlı.

Etkinliklere İlçe Kaymakamı Didem Dinç Özay, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ve eşi Gonca Sak, belediye başkan yardımcıları İsmail Sönmez, Muhammet Şahin, belediye meclis üyeleri, daire amirleri, çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı.