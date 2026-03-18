Eskişehir'de hayırseverlerin katkılarıyla 700 kişilik özel iftar programı düzenlendi.

Tepebaşı ilçesi Zafer mahallesinde, Kur'ra Hafız Baş İmam Hatip Soner Şahin'in koordinasyonunda iftar programı düzenlendi. Yıl boyu süren dul ve yetimlere yönelik gıda ile giysi yardımlarının bir parçası olarak gerçekleştirilen organizasyonda, Ahmet Yavuzer Camii sokağında yaklaşık 700 kişilik dev bir sofra kuruldu. Çoğunluğu yetimlerden oluşan davetlilere mercimek çorbası, pilav üstü kuşbaşı kavurma, kuru fasulye ve tulumba tatlısı ikram edilirken; mahalle sakinleri dualar eşliğinde Ramazan ayının manevi atmosferini ve dayanışma ruhunu bir arada yaşadı.,