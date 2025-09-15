Mersin’in Silifke ilçesinde motokuryelere trafik eğitimi verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından ilçede faaliyet gösteren motokuryelere yönelik trafik eğitimi düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Brifing Salonu’nda gerçekleştirilen programa katılan motokuryelere genel trafik kuralları, motosiklet sürüş güvenliği, Yetki Belgesi (P1) uygulamaları ve mevzuattaki güncel değişiklikler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Katılımcılar, hem teorik hem de uygulamaya dönük bilgilerle bilinçlendirildi.

Düzenlenen eğitimlerle trafikte görev yapan motokuryelerin daha güvenli ve kurallara uygun şekilde hizmet vermelerinin amaçlandığını ifade edildi.