Mersin’in Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı’yla bir araya geldi.

Kaymakam Topsakaloğlu, bir araya geldiği Başsavcı Çatlı’ya başarılı ve verimli bir dönem dileklerinde bulundu. Ayrıca Topsakaloğlu, kısa süre önce ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazası nedeniyle geçmiş olsun temennilerini iletti.Görüşmede ilçenin idari meseleleri ele alınırken, Kaymakam Topsakaloğlu, Anamur Adalet Sarayı’nın yapım sürecinde Başsavcı Çatlı’nın özverili çalışmaları ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Başsavcı Çatlı ise kurumlar arası iş birliği ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.