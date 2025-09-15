Mersin’in Silifke ilçesinde Menderes ve Ziya Uygur caddelerinde yeni bir düzenlemeye gidilerek tek yön uygulamasına geçildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 30.07.2025 tarih ve 2025/359 sayılı kararı doğrultusunda, Silifke ilçesinde trafik yoğunluğuna neden olan Menderes Caddesi ve Ziya Uygur Caddesi için yeni bir düzenlemeye gidildi. Yoğun araç trafiği ve kazaların önüne geçilmesi amacıyla her iki caddede, bugünden itibaren ’tek yön’ uygulamasına geçildi.

Emniyetten yapılan açıklamada," Bu kapsamda caddeler üzerinde gerekli yatay ve düşey işaretlemeler yapıldı. Trafik ışıkları ve sinyalizasyon sistemi yeni düzenlemeye uygun şekilde yenilendi.Düzenleme, ilgili kurumların iş birliği ile sorunsuz şekilde hayata geçirildi. Vatandaşlarımızın trafik akışına uyum sağlamaları ve yeni düzenlemeye dikkat etmeleri önemle rica olunur"denildi.