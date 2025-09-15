Mersin Valisi Atilla Toros, İlköğretim Haftası kutlama programına katılarak öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi, okulun ilk zilini çaldı.

Toroslar İlçesi Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’nda düzenlenen programda konuşan Vali Atilla Toros, yeni eğitim dönemine ilişkin temennilerini dile getirerek, "2025-2026 eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını ve başarılı geçmesini diliyorum" dedi.

Programda 4. sınıf öğrencileri tarafından 1. sınıf öğrencilerine ’okula hoşgeldiniz çiçeği’ verildi. Ardından Vali Toros, öğrencilerle birlikte okul bahçesine fidan dikti.

Vali Atilla Toros, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti ve onlara çeşitli hediyeler verdi.