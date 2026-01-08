Mersin'in Silifke ilçesinde lise müdürleriyle bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, Taşucu Lütfi Elvan Öğretmenevi'nde Silifke'de görev yapan lise müdürleriyle bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, ilçedeki liselerde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, kurumlar arası koordinasyon, mevcut durum değerlendirmesi ve planlanan çalışmalar ele alındı. Bunun yanı sıra üniversite sınavı sürecine yönelik hazırlık çalışmaları, sınav döneminde dikkat edilmesi gereken hususlar ve öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya yönelik yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde geçen toplantıda, okul yöneticilerinden gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak başta üniversite sınavı süreci olmak üzere önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Toplantı, değerlendirmelerin ardından sona erdi.