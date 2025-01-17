Aydın’ın Didim ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında silah tehdidi ile haksız kazanç sağlamaya çalışan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılık ve organize suçlara yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekiplerince, ilçede yaşayan kişileri birden fazla kişi ile tehdit, hakaret, korkutma ve silah gösterme gibi eylemler yaparak haksız kazanç elde etmeye çalışan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında İ.H.B, A.E. ve S.A. isimli 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.