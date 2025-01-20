Kış aylarıyla birlikte özellikle okul öncesi ve ilkokula yeni başlayan çocuklar üst solunum yolu enfeksiyonlarında ciddi şekilde artış gözleniyor. Medicana Sağlık Grubu Çocuk Alerjisi Bölümü’nden Prof. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, “Kreşe ya da okula giden kardeşi olan çocuklar, yılda 10-12 kez solunum yolu enfeksiyonu geçirebilmektedir. Ancak yılda üçten fazla ciddi enfeksiyon, sinüzit, otit (kulak zarı enfeksiyonu) ya da bronşit geçirenler ya da iki aydan uzun süreli antibiyotik kullananlar alerji ve immunoloji uzmanı tarafından görülmelidir” uyarısında bulundu.

Havaların soğumasıyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığı arttı. Özellikle okula yeni başlayan veya okula giden kardeşi olan çocukların yılda 10-12 kez hastalanabildiğini belirten Medicana International İzmir Hastanesi Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, yılda üçten fazla ciddi enfeksiyon geçiren, iki aydan uzun sürede antibiyotik kullanan çocuklarda alerjiden şüphelenebileceğini vurguladı. “Sık hastalanan çocuklar arasında, gelişmeleri normal olup ateşin daha az sıklıkla eşlik ettiği ve antibiyotiğe cevap vermeyen şikayetleri olanlar alerjik hastalıklar açısından değerlendirilebilir” diyen Prof. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra geçmeyen, uzamış öksürük, alerjik hastalıkların işareti olabilir. Alerjik solunum hastalığı olan kişilerin bağışıklık sistemi sağlıklı insanların tolere ettiği ev tozu, çayır poleni, zeytin ağacı poleni gibi çevresel alerjenlere aşırı tepki verir. Solunum yoluyla alınan alerjenler bu kişilerin burun içi mukozasında şişliğe neden olarak burun tıkanıklığına, gözlerde kaşıntı, sulanma, kızarıklık, sık burun kaşıntısına neden olarak burun üstünde çizgilenmeye, burundan nefes alamamaya bağlı ağzı açık uyumaya, alt göz kapağında morumsu koyu daireler ve çizgilenmeler oluşmasına neden olabilir.”

Alerjen hassasiyeti hastalığa yatkınlık sağlayabilir

Sürekli devam eden burun tıkanıklığının, genize akması gereken akıntıların kulak içinde birikmesine neden olarak tekrarlayan otit (kulak zarı iltihabı) ve sinüzite neden olabildiğini söyleyen Prof. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, solunum yollarının alerjenlere aşırı hassasiyet göstermesinin virüs ve bakterilerin daha kolay hastalık yaratmasına ve şikayetlerin uzamasına da neden olabildiğini ifade etti. Prof. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, “Deri prick testleri ile altta yatan alerji kökenli hastalık belirlendikten sonra alerjenlere yönelik önlem alınmalı, tedavi bu şekilde düzenlenmelidir. Aksi halde bu çocuklar sürekli antibiyotik kullanmak zorunda kalabilir. Bu durum da sağlıklı bağırsak florasını bozarak, alerjik hastalıkların daha da alevlenmesine neden olabilir” dedi.

Güçlü bağışıklık için vitamin depoları desteklenmeli

Çocuklarda gün/gece arasında 24 saatlik sirkadiyen ritmin 6 aylıktan itibaren başladığını belirten Prof. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, “Sirkadiyen ritmin uygun çalışması vücuttaki immun (bağışıklık) aktiviteleri etkiler. Yetersiz uyku, vücudumuzda yangıyı artırarak hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. 1-2 yaş arası çocukların 11-14, 3-5 yaş arası çocukların 10-13, 6-12 yaş arası çocukların 9-12 saat, 13-18 yaş arası çocukların 8-10 saat uyuması gerekmektedir” dedi. Prof. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, sözlerine şöyle devam etti: “Vitamin D eksikliği sık enfeksiyonlarla, Tip 1 diyabet gibi otoimmun hastalıklarla ve astım gibi alerjik hastalıklarla ilişkilendirilmektedir. Çocuklarda günlük ya da haftalık vitamin D alımının üst solunum yolu sıklığını azalttığı gözlemlenmektedir. Öte yandan çinko, bakterinin hücre içine alınıp öldürülmesinden, bağışıklık yanıtının uygun şekilde düzenlenmesini sağlayan pek çok basamağı etkiler. Beslenmede çinko içeren gıdalara yer verilmelidir. Soğuk algınlığı belirtileri başladığında kara mürver (Sambucus nigra) kullanılabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonunun daha kısa sürede ve daha az şiddetli geçmesini sağlayabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonları sırasında eklenen C vitamini, enfeksiyonun süresini ve semptomları azaltabilir.”