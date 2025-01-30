Siirt İl Sağlık Müdürlüğünce yayınlanan videoda sürücülere, ambulanslara yol verme çağrısı yapıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan videolu açıklamada fermuar sistemine dikkat çekildi. Kentte başlatılan fermuar sistemi ile sürücülerden ambulansların geçiş önceliğine özen göstermeleri ve bu geçişe destek olmalarının beklendiği belirtildi. Uygulamanın acil sağlık hizmetlerine erişim süresini kısaltarak ambulans içeresinde hayat mücadelesi veren hastaların hayatını kurtarma şansını arttırdığı bildirildi.
Kaynak: iha