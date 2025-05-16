Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyografik yöntemle varikosel tedavisi gerçekleştirildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Aykut Koç ve Kalp ve Damar Cerrahı Uzmanı Op. Dr. Hacı Eskici’nin iş birliğiyle uygulanan tedavi, infertilite şikayetiyle başvuran bir hastaya damar içi embolizasyon yöntemiyle yapıldı. Cerrahi kesi gerektirmeyen, lokal anestezi altında uygulanan işlemle varisli damarlar damar içine yerleştirilen özel tıkaçlarla kapatıldı. Hasta aynı gün taburcu edildi. Dr. Koç, yöntemin cerrahiye alternatif minimal invaziv bir tedavi olduğunu belirterek, "Bu yöntem daha az ağrı, daha hızlı iyileşme süresi ve yüksek başarı oranı ile özellikle sperm sayısı düşük erkek hastalarda etkili sonuçlar vermektedir" dedi.

Öte yandan, aynı teknik, kadınlarda görülen pelvik konjesyon sendromu tedavisinde de başarıyla kullanılabiliyor.