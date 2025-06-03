Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı cerrahi operasyonla, uzun yıllardır burun tıkanıklığı, nefes darlığı ve baş ağrısı yaşayan bir hasta sağlığına kavuştu.

Siirt’te ilk kez Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. İhsan Ceceli tarafından yapılan müdahaleyle, hastanın burun boşluğundaki kitle tamamen çıkarılarak septum bölgesindeki delik onarıldı. Operasyon hakkında bilgi veren Op. Dr. Ceceli, bu düzeyde bir burun ameliyatının Siirt’te ilk kez gerçekleştirildiğini belirterek, "Artık bu tür nitelikli cerrahileri hastanemizde yapabiliyoruz. Bu sayede hastalarımız şehir dışına gitmeden, kendi memleketlerinde şifa bulabiliyor’’ dedi.

Ameliyat olan hasta Memduh Akdemir ise doktora ve hastane yönetimine teşekkür etti.