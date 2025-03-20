Sivas’ta "12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü" ile "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere İl Müftülüğünde düzenlenen programla ödülleri takdim edildi.

Komisyonun değerlendirmesi sonucunda Ezbere Şiir Okuma Yarışmasında Şehit Adnan Saka Ortaokulu öğrencisi Elif Şahbaz birinci, Başöğretmen Ortaokulu öğrencisi Beril Baran ikinci, Şehit Cüneyt Erkan Ortaokulu öğrencisi Rabia Eylül Çağlar de üçüncü oldu.

Resim yarışmasında ise Necip Fazıl Kısakürek Kız Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Özlem Güneş birinci, Şehit Ahmet Eyce Ticaret Lisesi öğrencisi Eylül Deniz Sayyar ikinci, Halil Rıfat Paşa Anadolu Lisesi öğrencisi Gizem Mentaş üçüncü oldu.

İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek hediye takdiminde bulundu.