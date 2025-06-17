DENİZLİ (İHA) – Denizli’de Sigortam.net firması üzerinden aracına kasko yaptıran sürücü, müşteri temsilcisinin kendisine anlattığı güvencelerin, satın aldığı poliçede olmadığı ortaya çıkınca mağdur oldu. Ses kayıtlarından haklı olduğu tespit edilen sürücü, okuma zorunluluğu bahanesiyle mağduriyeti giderilmeyince hayal kırıklığına uğradı.

Denizli’de yaşayan sürücü B.M., 2020 model hafif ticari aracına kasko poliçesi satın almak için Sigortam.net firmasına başvurdu. Kasko değeri yüksek olan aracında meydana gelebilecek bir ön cam hasarı için ‘orijinal cam değişimi’ teminatı içeren bir poliçe sahibi olmak istediğini ifade eden B.M.’ye görüştüğü müşteri temsilcisi tarafından orijinal cam değişimini de içeren teminatlar anlatıldı.

Orijinal deyip muadil poliçesi gönderdiler

Ücretini ödeyip kasko yaptıran B.M., aylar sonra ön camında meydana gelen çatlak için Sigortam.net’te hasarının giderilmesi için müracaat ettiğinde hayatının şokunu yaşadı. Sürücüye satın aldığı poliçenin muadil cam güvencesini kapsadığı, orijinal cam değişimi istiyor ise fark ödemesi yapması gerektiği bildirildi.

"Önce haklısın" deyip, sonra geri adım attılar

Bu cevap üzerine Sigortam.net’te resmi başvuru yapan B.M.’nin talebi üzerine yapılan ses kaydı incelemelerinde, "müşteri temsilcisinin yanıltıcı bilgi verdiği kabul edilip, sürücüden orijinal cam değişimi yaptırması, oluşacak fark faturasını da iletmesi" istendi. 28 bin 453 TL tutarındaki orijinal ön cam değişimi için 9 bin 453 TL fark ödemesi yapan sürücü, ödemeye ilişkin belgeyi Sigortam.net müşteri temsilcisine iletti.

Hatanın kabul edilmesi nedeniyle endişeye kapılmayan sürücü, değerlendirme sonucunda "Müşterinin poliçeyi okuma zorunluluğu" gerekçesiyle, 9 bin 453 TL’lik maddi kaybının giderilemeyeceğini öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Benzer durumlara karşı sürücüleri uyaran B.M., "Telefonda bana anlatılan poliçeyle, ödeme yaptıktan sonra tarafıma mail atılanın farklı olduğunu hasar olunca anladım. Önce hatalarını kabul edip, sonra beni suçlu çıkarmaya çalıştırlar. Benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için sürücülere, yüz yüze görüşüp poliçe satın alabilecekleri yerel firmalarla çalışmalarını tavsiye ederim" dedi.