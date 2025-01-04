Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Sigorta Eksperleri Dayanışma ve Eğitim Vakfı arasında, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencilerine işyeri eğitimi ve staj konusunda destek verilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

BUÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda eğitimlerine devam eden Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencilerinin meslek hayatına daha nitelikli bir şekilde hazırlanmaları amacıyla çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Üniversite ve meslek yüksekokul yönetimi, sigortacılık sektörüne deneyimli personelin kazandırılması için faaliyetlerini sürdüren Sigorta Eksperleri Dayanışma ve Eğitim Vakfı ile özel bir protokole imza attı. Yürürlüğe konulan işbirliğine göre bölüm öğrencileri vakıf tarafından belirlenen şirketlerde işyeri eğitimlerinin yanı sıra stajlarını da yapabilecek.

İstihdam açığı ortadan kalkacak

Protokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, “Günümüzde risklerin artması nedeniyle sigortacılık gittikçe hayatımızın her alanına giriyor bu alanda doğal olarak bir istihdam açığı ortaya çıkıyor dolayısıyla bu açığı karşılamak amacıyla ve okulumuzun öğrencileri için bu imkanları kendilerine sağlamanız gerçekten onların hayatlarının başlangıç kısmına dokunmak açısından çok kıymetli bu açıdan size destekleriniz için teşekkür ediyoruz” dedi.

Mesleki deneyim edinecekler

Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Özhan Çetinkaya ise öğrenci odaklı faaliyetlerin hız kesmeden devam ettiğine vurgu yaptı. Her bölüm için farklı sektör temsilcileriyle iletişim halinde olduklarını aktaran Prof. Dr. Özhan Çetinkaya, “Bugün de Sigorta Eksperleri Dayanışma ve Eğitim Vakfı ile birlikte yine öğrencilerimizin mesleki deneyim elde edebilecekleri çok özel bir protokol imzalayacağız. Gençlere iş imkanının yanı sıra işyeri eğitimi ve staj önceliği tanıyacak bu anlaşmadan ötürü vakıf yöneticilerine ve sektör temsilcilerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Nitelikli personele ihtiyaç duyuyoruz”

Sigorta Eksperleri Dayanışma ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Topal da sigorta eksperliği cemiyeti altında Türkiye Sigorta Eksperleri Derneğiyle birlikte vakıf kurduklarını aktardı. Burada asıl amaçlarının sigorta sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak olduğunu söyleyen Tamer Topal, “Eğitim kurumlarımız ve özellikle üniversitelerimizle görüşerek ilgili bölümlerde eğitim alan öğrencilerimizin daha nitelikli yetiştirilmesi ve sektördeki personel ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz. Bu çalışma ile hem eğitim kurumlarımız hem de bizler kazançlı çıkmış oluyoruz. Öğrencilerimize staj imkanı sağlamak ve iş hayatına atılmaları için öncelik vermek istiyoruz” diye konuştu.