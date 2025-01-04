Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 177 adet tarihi sikke ele geçirdi.Selçuk Gezer/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

KOM Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Edirne yönüne seyreden bir otobüs durduruldu.

TARİHİ SİKKELER BULUNDU

Durdurulan otobüste yapılan aramada, bir yolcunun üzerinde eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen gümüş, bronz ve bakır sikkeler bulundu. Ele geçirilen sikkeler koruma altına alınırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE SÜRECEK

Jandarma yetkilileri, kaçakçılık olaylarının önlenmesi için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Halkın desteğiyle operasyonların daha güçlü bir şekilde süreceği vurgulandı.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Ele geçirilen eserlerin incelemeleri ve tarihi değerlerinin belirlenmesi için uzman ekiplerin çalışmaları devam ediyor.