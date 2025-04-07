Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü tarafından 3-5 Nisan 2025 tarihlerinde maden kaynaklarının çevre dostu ve sürdürülebilir yöntemlerle değerlendirilmesine dikkat çekmek amacıyla ‘Maden Kaynaklarının Sıfır Atıkla Değerlendirilmesi-VALORE 2025’ etkinliği düzenledi.

Madencilikte sıfır atık yaklaşımıyla çevresel etkileri azaltmak, kaynak verimliliğini artırmak ve yeşil dönüşümü desteklemek bu konferansın temel odak noktaları arasında yer alıyor.

3 gün boyunca süren etkinlikte, Avrupa Birliği komisyonu tarafından desteklenen ‘Feldspatik Cevherlerin Sıfır Atıklı Değerlendirilmesi: Stratejik Hammaddeler İçin Yeşil ve Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı’ başlıklı ERA-MIN3 POTASSIAL Projesi, yer altı kaynaklarının etkin kullanımı, madencilik atıklarının geri kazanımı, çevre dostu ve yenilikçi teknolojiler, sürdürülebilir kaynak kullanımı gibi konular çok yönlü olarak ele alındı.

Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı ve MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar tarafından açılış konuşması yapılan etkinlikte, Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Taki Güler, açılış konuşmasında, "POTASSIAL projesiyle, feldspatik cevherlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıkları minimize ederek çevresel ayak izimizi küçültmeye yönelik sıfır atıklı bir üretim süreci oluşturmayı hedefledik. Dolayısıyla, yalnızca madencilik sektörü açısından değil, çevresel sürdürülebilirlik ve kaynak verimliliği açısından bu proje büyük öneme sahiptir" dedi.

Daha sonra Dr. Metin Aktan tarafından açılış sunumu ile devam eden etkinlikte, 3 gün boyunca alanında yetkin araştırmacıların katılımıyla verimli ve nitelikli bilimsel tartışmalar gerçekleştirildi.

Açılış sunumları sonrası Ahi Sinan Folklor Araştırma Spor Kulübü tarafından folklör gösterisi gerçekleştirildi.

Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Deniz Baş’ın moderatörlüğünü üstlendiği teknik sunumlarda özellikle bölgemiz madenciliğinin çevresel etkilerine yönelik konular çok yönlü olarak ele alındı. Teknik sunumlar sonrası, sıfır atıklı madenciliğe yönelik tartışmaların gerçekleştiği panel ile VALORE2025 etkinliği son buldu.

Uluslararası düzeydeki etkinliğe; Muğla Vali Yardımcısı Murat Sarı, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Kavaklıdere ve Yatağan Belediye Başkanları, MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Ülgen, Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muzaffer Akgül, Muğla Mermerciler Derneği Başkanı Hüseyin Işık ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Karakuş’un yanı sıra kurum ve sektör temsilcileri ile 6 farklı ülkeden bilim insanları ve araştırmacılar ile öğrenciler katıldı.