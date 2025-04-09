Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek amacıyla Geleneksel Sıfır Atık Yarışması düzenlenecek

Güncellenen yarışma tarihleriyle birlikte; ilköğretimden yetişkinlere kadar herkesin katılabileceği bu anlamlı etkinlikte, Resim-Afiş-Tasarım, Proje-Yazılım-Fikir ve 3 Boyutlu Tasarım kategorilerinde fikirler yarışacak. Toplamda 4 klasmanda düzenlenecek yarışmada tam 60 ödül sahiplerini bekliyor. Katılımcılar bisiklet, tablet, kırtasiye çeki ve Sıfır Atık Kafe kullanımında geçerli hediye çekleri gibi ödüllerin sahibi olacak.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Başvurular 24-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Bilim Erzurum’da yapılacak, ödül töreni ise 30 Nisan’da yine Bilim Erzurum’da gerçekleştirilecek. Geleceğe daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak için sen de fikrini bul, yarışmaya katıl, ödülünü kazan" denildi.