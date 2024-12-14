Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından Sıfır Atık Dönüşümü Projesi çerçevesinde işletmelere ve konutlara sıfır atık biriktirme ekipmanları dağıtıldı.

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SBB, sıfır atık ve geri dönüşümün bilinciyle İstiklal (Çiftlik) Caddesi’nde Sıfır Atık Dönüşümü Projesi’ni başlattı. Bu çerçevede İstiklal Caddesi’nde yer alan konut ve işletmelere; çevre gönüllüleri ve belediye personeli tarafından sıfır atık biriktirme ekipmanları dağıtıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Yerleştirilen ekipmanlar Büyükşehir Belediyemize bağlı ekipler tarafından; çarşamba ve perşembe günleri 10.00-12.00 saatleri aralığında toplanacak olup vatandaşlarımız Alo 153 hattı üzerinden taleplerini ekiplerimize iletebilecektir" denildi.

Kaynak: iha