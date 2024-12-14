Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından Sıfır Atık Dönüşümü Projesi çerçevesinde işletmelere ve konutlara sıfır atık biriktirme ekipmanları dağıtıldı.

SBB, sıfır atık ve geri dönüşümün bilinciyle İstiklal (Çiftlik) Caddesi’nde Sıfır Atık Dönüşümü Projesi’ni başlattı. Bu çerçevede İstiklal Caddesi’nde yer alan konut ve işletmelere; çevre gönüllüleri ve belediye personeli tarafından sıfır atık biriktirme ekipmanları dağıtıldı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Yerleştirilen ekipmanlar Büyükşehir Belediyemize bağlı ekipler tarafından; çarşamba ve perşembe günleri 10.00-12.00 saatleri aralığında toplanacak olup vatandaşlarımız Alo 153 hattı üzerinden taleplerini ekiplerimize iletebilecektir" denildi.