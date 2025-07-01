Eskişehir’de sıcaktan bunalarak serinlemek için çevrede bulunan ayakkabı dükkanının vitrinine sığınan kediyi gören vatandaşları gülümsetti.

Sıcaklıkların artması şehirde bulunan vatandaşların yanı sıra hayvanları da etkiledi. Bu esnada sıcaktan bunalan bir kedi çareyi İki Eylül Caddesi’nde bulunan bir ayakkabı dükkanında buldu. Gölgede kalan vitrinde serinlemeye çalışan kedi o esnada dükkanın önünden geçen vatandaşların dikkatini çekti. Vitrinde bulunan ayakkabıların arasında neredeyse kamufle olan kedi ortaya komik bir görüntü çıkardı.