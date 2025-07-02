Denizli Özel Egekent Hastanesi Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bilal Kılıçarslan, yaz aylarında motosiklet ve deniz sporu kazalarının arttığına dikkat çekerek, "Özellikle yaz mevsiminde sıcak hava nedeniyle kask takmak rahatsız edici gelebiliyor ancak kask hayat kurtarır" dedi.

Denizli özel Egekent Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bilal Kılıçarslan, yaz aylarında motosiklet ve deniz sporu kazalarındaki artışa dikkat çekerek, kafa ve boyun travmalarından korunmak için kask kullanımının hayati önem taşıdığını vurguladı.

"Özellikle yaz mevsiminde sıcak hava nedeniyle kask takmak rahatsız edici gelebiliyor. Ancak unutulmamalıdır ki, birkaç dakikalık konfor uğruna hayat boyu sürecek bir sakatlık ya da ölüm riski göze alınmamalıdır" diyen Op. Dr. Bilal Kılıçarslan, acil servislere başvuran vakaların önemli bir kısmının motosiklet ve deniz sporu kazalarıyla ilişkili olduğunu belirtti.

Kafa travmalarının beyin kanaması, bilinç kaybı, hafıza sorunları ve hatta kalıcı felçle sonuçlanabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Bilal Kılıçarslan, "Kask, darbenin şiddetini ciddi oranda azaltır. Sadece motosiklet sürerken değil, elektrikli scooter, bisiklet veya su sporları sırasında da mutlaka koruyucu ekipman kullanılmalı" diye konuştu.

Op. Dr. Kılıçarslan ayrıca, çocuklar için de uygun boyut ve standartlarda kask kullanımının ebeveyn gözetiminde sağlanmasının, birçok üzücü olayın önüne geçebileceğini ifade etti. "Travmalar önlenebilir kazalardır. Kask, sadece bir aksesuar değil, bir yaşam güvencesidir" sözleriyle açıklamasını tamamlayan Op. Dr. Bilal Kılıçarslan, hem bireysel farkındalık hem de toplumsal sorumluluk çağrısında bulundu.