Hatay’da ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 4 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğu ve 23 bölümün az hasarlı olduğu tespit edildi.

Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde başlayan ve saatler süren mücadeleyle kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının ilk saatlerinden itibaren bölgede çalışma yapan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Afet Koordinasyon Daire Başkanı Tuğrul Sezdirmez, yangında 4 binanın ağır hasarlı ve 23 bağımsız birimin az hasarlı olduğunu belirterek "Hatay ilimizin Antakya ilçesinde 2 gün önce başlayan orman yangınları bu gün itibariyle kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları orman genel müdürlüğümüz ekipleri tarafından devam ediyor. Hasar tespit ekiplerimiz ilk günden itibaren sahadaydı 20 ekiple birlikte sahada yapılan çalışmalar dün itibariyle son halini almaya başladı. Şu ana kadar yapılan 322 binanın hasar tespiti mevcut. Bu binalardan 4 tanesinin ağır hasarlı, 23 tanede bağımsız birimin az hasarlı olarak tespiti gerçekleştirildi. 20 ekiple birlikte 5 mahallemizde de çalışmalar yürütülüyor. Bu gün akşam itibariyle de hasar tespit çalışmalarını sonlandırmayı planlıyoruz" dedi.