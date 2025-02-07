E-ticaret platformu Trendyol, Sevgililer Günü’nde hediye arayışında olanlara geniş ürün yelpazesiyle her zevke hitap eden hediye alternatifleri sunduğunu duyurdu.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, 14 Şubat’ta sevgilisine sürpriz yapmak isteyenlere her zevke hitap eden kategorileriyle birbirinden özel hediye alternatifleri sunduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Trendyol, 14 Şubat Sevgililer Günü için birbirinden zarif takılar, kozmetik ürünleri ve giyim seçenekleriyle en yeni trendleri sunuyor. Hem kadınlar hem de erkekler için saatlerden cüzdan ve güneş gözlüklerine, mutfak eşyalarından ev tekstili ürünlerine kadar geniş hediye alternatifleri e-ticaret platformunda yer alıyor. Trendyol Sanat’ta 150’den fazla sanatçının 1000’e yakın eseri keşfedilerek hediye daha da özel yapılabiliyor. E-ticaret platformu ayrıca, 14 Şubat’a özel olarak sevgilinin burç özellikleriyle uyumlu hediye seçenekleri de önererek, sevgilinin karakterine uygun en doğru hediyeyi bulmaya destek oluyor.