Manisa’nın Turgutlu ilçesinde gerçekleşen anlamlı bir düğün töreninde duygusal anlar yaşandı. Turgutlu Bedensel Engelliler Derneği üyesi Sevgi Özdemir ile Mustafa Sarı, düzenlenen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Yeşil Vadi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen törene sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sevgi dolu atmosferde gerçekleşen düğün, "mutluluğun engel tanımadığı" anların en özel örneklerinden biri oldu. Düğünün en dikkat çeken ayrıntılarından biri de Turgutlu Belediyesi’nin Engelsiz Yaşam Aracı oldu. Çiftin bu özel gününde Engelsiz Yaşam Aracı, gelin arabası olarak hazırlandı ve Sevgi Özdemir salona bu araçla geldi. Belediyenin bu anlamlı jesti, davetlilerden büyük alkış topladı.

Törenin ilerleyen saatlerinde Sevgi ve Mustafa çiftinin ilk dansı, geceye damgasını vurdu. Çiftin dans ettiği anlarda salonda duygusal anlar yaşandı, konuklar onları ayakta alkışladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, düğün sonrası yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Bugün çok özel bir mutluluğa ortak olduk. Özel gereksinimli hemşehrilerimiz Sevgi Özdemir ve Mustafa Sarı çiftimizin düğününde, Engelsiz Yaşam Aracımız gelin arabası oldu. Hemşehrilerimizin bu anlamlı gününde yanlarında olmaktan büyük sevinç duyuyoruz. Sevgiyle atılan her adımın, kalpten gelen her gülümsemenin önünde hiçbir engel duramaz. Çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Birleşen elleri hiç ayrılmasın."

Turgutlu’da sevginin her türlü engeli aştığı bu anlamlı gecede, konuklar hem romantik hem de unutulmaz bir düğüne tanıklık etti. Düğün sonunda çifte sosyal medya üzerinden de ömür boyu mutluluk dilekleri yağdı.