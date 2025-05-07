Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “SETAP Mahallemde Sanat Ellerimde” programı kapsamında Sille İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediyesi'nin Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye Programları (SETAP) kapsamında faaliyetlerini sürdüren Sanat ve Tasarım Atölyesi 2024-2025 Eğitim Öğretim yılında sunduğu birbirinden renkli ve eğitici atölye programları ile eğitime değer katıyor.

Atölye bu yıl ayrıca bir ilki daha gerçekleştirerek “SETAP Mahallemde Sanat Ellerimde” programları kapsamında atölyelere gelemeyen öğrencilerin okullarına giderek yerinde atölye etkinlikleri gerçekleştiriyor. Bugüne kadar 7 dış mahalle okulunda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında bin 279 öğrenci ile çeşitli atölye etkinlikleri yapılarak onların gelişimine katkı sağlandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da “SETAP Mahallemde Sanat Ellerimde” etkinliklerine katılan öğrencilerin mutluluklarına ortak olmak adına Sille İlkokulu’nda düzenlenen etkinliğe katıldı. Başkan Pekyatırmacı, okul bahçesine kurulan alanda eğitmenler eşliğinde atölye etkinliklerine katılan öğrencilerle yakından ilgilendi. Pekyatırmacı’ya programda Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da eşlik etti.

Başkan Pekyatırmacı,“ El becerilerini hayal güçleri ile birleştiren çocuklarımız atölye etkinliklerinde güzel işler çıkarıyor”

SETAP kapsamında okul dışı öğrenme ortamları ile yıl boyunca binlerce öğrenciye eğitim verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Sanat ve Tasarım Atölyesi’nde yaptığımız atölye etkinlikleri ile de öğrencilerimizin geleceğe yönelik hayal gücü ve el becerileni geliştiriyor, sanata ve zanaata olan yönelimlerini arttırarak eğitim hayatlarına farklı bir bakış açısı kazandırıyoruz.

Burada çocuklarımız için oluşturduğumuz renkli öğrenme ortamında fırçalarla, boyalarla, kağıtla ve kalemle harika işler çıkaran çocuklarımız sanatsal bakış açısı kazanıyor ve kendileri için güzel anılar biriktiriyor. Bu kapsamda bu yıl atölyelere gelemeyen çocuklarımızın da bu eğitimlerden yararlanmalarını istedik ve onları da programa dahil ederek uygulamayı hayata geçirdik.

Bugün de Sille İlkokulumuzda çocuklarımız için düzenlenen atölye etkinliklerinde çocuklarımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Hem onlar hem de bizim için güne güzel bir başlangıç oldu. El becerilerini hayal güçleri ile birleştiren çocuklarımız atölye etkinliklerinde güzel işler çıkarmayı başardı. Çocuklarımız için imkan sunuldukça ne kadar güzel işlerin ortaya çıkarılabileceğine bir kere daha şahit olduk. Selçuklu Belediyesi olarak çocuklarımızın geleceğe donanımlı bir birey olarak hazırlanmaları adına onların her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz ” dedi.