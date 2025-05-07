Kırklareli Valiliği, il genelinde 8 Mayıs 2025 tarihinden itibaren ormanlık alanlara girişlerin 177 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Orman yangınları açısından oldukça yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden orman yangınları ile mücadele konusunda Kırklareli Orman İşletme, Demirköy Orman İşletme ve Vize Orman İşletme Müdürlükleri koordinesinde il sınırları içerisinde ormanlara giriş 8 Mayıs ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında 177 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

Açıklamada, yasağa uymayanlara idari ceza uygulanacağı bildirildi.