Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Lüleburgaz ilçesinde durdurulan 2 şahsın yapılan kontrollerinde toplam 461,61 gram sentetik kannabinoid (bonzai), suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 50 TL ve uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı belirlenen 50 adet kilitli poşet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden S.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca ev hapsi cezası alırken, S.S. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.