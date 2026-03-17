Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güven içinde geçirebilmesi için tüm birimleriyle tedbirlerini aldı. 20-22 Mart tarihlerini kapsayan bayram süresine ulaşım ücretsiz olacak, temizlik ve destek hizmetleri aralıksız sürdürülecek.

Ramazan Bayramı'nda vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini yapabilmeleri adına Vatandaşların eş, dost, akraba ziyaretlerini huzur içerisinde yapmaları için de MOTAŞ'a ait toplu taşıma araçları bayram süresince 20-22 Mart tarihleri arasında tüm hatlarda ücretsiz hizmet verecek. Ayrıca Mezarlık ziyaretlerini Arefe günü de (19 Mart Perşembe) yapmak isteyen vatandaşlarımız için Çevre Yolu Maliye Binası yanındaki duraktan Şehir Mezarlığı'na ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecektir.

Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan hizmet birimleri de bayram süresince mesai yapacak. Vatandaşlar karşılaştıkları sorunlar için Büyükşehir Belediyesi Tek Adımda Çözüm Merkezi'ni (444 51 44) arayabilecekler.

MASKİ Genel Müdürlüğü'ne bağlı Çağrı Merkezi de Ramazan Bayramı'nda hizmet vermeye devam edecek. Vatandaşlar su ve kanalizasyon ile ilgili şikâyetlerini 185 ve 377 74 44 MASKİ Çağrı Merkezi numaralarını arayarak bildirebilecekler.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı içerisinde bulunan caddelerde temizlik ve yıkama çalışmaları gerçekleştirecek. Ayrıca, Şehitliklerin bakım ve temizlikleri yapılarak, Bayramın ilk günü gül suyu dökülecek. Arefe gününden itibaren ise Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler 7/24 esasına göre sahada çalışmalarını sürdürecekler.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri bayram süresince denetimlerine aralıksız bir şekilde devam edecek. Tedbirler kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler 7/24 esasına göre vatandaşlarımızın Ramazan Bayram tatili süresince huzur ve güven içerisinde geçirmeleri için genel zabıta hizmetleri, zabıta trafik hizmetleri ve zabıta hafriyat denetim hizmetlerine kesintisiz olarak devam edecek. Ayrıca zabıta ekipleri tarafından genelge kapsamında açık olan iş yerlerinin rutin denetlemelerinin dışında, maske, mesafe ve genel hijyen kurallarının denetleneceği de belirtildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ ekmek satış büfeleri bayramın ikinci günü açık olacak. Bayramın ikinci günü vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek 22 ekmek satış büfesi Sabah 08.00 ile akşam 18.00'a kadar açık olacak.

Çevreyolu, Eskimalatya, Battalgazi, Paşaköşkü, Emeksiz, Hanımın Çiftliği, Sarıcıoğlu, TOKİ 1, Doğu Garajı, İskender, Kuyuönü, H. Ahmet Yesevi, Teknokent, İkizce, Malet, Gelinciktepe, TOKİ 2, Temelli, İkizce 2. Etap, TOKİ 3, Hacıabdi ve Yamaç ekmek satış büfeleri 08.00 ile akşam 18.00'a kadar vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

Hayvanat bahçesi üç gün ücretsiz

Bayramlarda en fazla mutlu olması gereken çocuklarımızın da gönüllerince bir bayram geçirmelerini arzu eden Malatya Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesinde hizmet vermekte olan ve son zamanlarda yoğun olarak ziyaret edilen mekânlardan biri haline gelen Hayvanat Bahçesi Bayram süresince ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.