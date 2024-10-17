Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerinde, toplam 84 noktada hizmet veren SICPA Türkiye, ziyaretçilere yönelik sesli rehberlik desteğini dijitale taşıdı.BURSA (İGFA) - SICPA Türkiye, ülkemizin eşsiz tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak, gerçekleştirdiği projelerle turizme olan katkısını sürdürmeye devam ediyor.

Gece Müzeciliği kapsamında Hierapolis ve Efes antik kentlerini aydınlatan, uygulamaya koyduğu “Hacivat ve Karagöz Müzede” isimli sosyal sorumluluk projesiyle şimdiye kadar 60 ayrı gösteride 5 bin çocuğa dokunup onları müzelerle tanıştıran, başlattığı Arkeoloji Öğrencileri Keşif Destek Programı ile öğrencilerin Türkiye’nin farklı yerlerindeki müze ve örenyerlerini detaylı tanımalarına olanak sağlayan SICPA Türkiye, dijitale taşıdığı sesli rehberlik hizmetiyle de Türkiye’nin kadim tarihini 17 dilde dünyaya tanıtıyor.

TURİSTLER, ZİYARET ETTİKLERİ MÜZE VE ÖRENYERİNİN ÖNEMLİ DETAYLARINI ÖĞRENİYOR

Dijital sesli rehberlik uygulaması, mobil cihazlara indirilen Türkiye’nin Müzeleri aplikasyonu üzerinden kolayca kullanılabiliyor. Şu anda Türkçe ve işaret dili ile birlikte İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince, Arapça, Japonca, Rusça, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Yunanca, Ukraynaca, Farsça, Korece ve Flemenkçe’de sunulan dijital sesli rehberlik hizmeti, yerli ve yabancı müze ziyaretçilerinin, daha bilinçli bir tarih ve kültür gezisi yapmalarını, ziyaret ettikleri mekanların önemli detaylarını öğrenmelerini sağlıyor.

Dil desteği, müze ve örenyerinin ziyaretçi profilindeki yoğunluğa göre çeşitlilik gösteriyor. İşaret dili desteği ise hazırlanan videolar üzerinden sağlanıyor.